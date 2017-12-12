بيرنلي يتغلب على ستوك سيتي بهدف دون مقابل

انتهت المواجهه بين ستوك سيتي وبيرنلي، اليوم الثلاثاء، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة الأول بهدف وحيد دون مقابل.

ترتيب ستوك سيتي وبيرنلي فى جدول الدوري الإنجليزي

يحتل ستوك سيتي الإنجليزي المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بعد هزيمة ساحقة تلاقها من توتنهام فى المباراة الماضية، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.





المشاركة الحادية عشر لرمضان صبحي مع ستوك هذا الموسم

شارك المصري رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، والمحترف ضمن صفوف ستوك سيتي، مع فريقه فى 10 مباريات خلال هذا الموسم من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يستطيع خلالهما من إحراز أو صناعة أى أهداف، وكانت مباراة اليوم أمام بيرنلي المشاركة الحادية عشر، فى الجولة السابعة عشر من مسلبقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستوك سيتي يستعد لمواجهة وست هام

يستعد ستوك سيتي لمواجهة نظيره وست هام، السبت القادم الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.