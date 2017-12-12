عصام عبد المنعم: سعيد جدًا بفوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي

أكد عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، على احقية محمود الخطيب، فى الفوز برئاسة الأهلي، وأنه سعيد جدا بنتيجة الانتخابات.

وقال عبد المنعم، في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد، على قناة “DMC”: ” إن الأهلي سيشهد تغيرات ايجابية كثيرة خلال الفترة القادمة على يد محمود الخطيب”.





وأستكمل حديته عن المغربي وليد أزارو، قائلا: “إن مهاجم الأهلي الجديد يمتلك الكثير من القدرات الفنية، ولديه مهارات كبيرة، ولكن لا يحالفه التوفيق في كثير من الهجمات”.

واضاف “سيصبح أزارو، احد ابناء النادي الأهلي، ولكن يجب أن نصبر عليه حتى ينسجم ، وسيؤدي بشكل جيد أكثر مما يفعله الأن”.