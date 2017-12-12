عبد المنعم: محمد صلاح لن يظل فى ليفربول طويلاً

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، إن النجم المصري محمد صلاح، لدية إمكانيات فنية كبيرة، ويعمل على تطويرها بشكل كبير.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لبرنامج “المدرج” الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد، على قناة “DMC”: “إن ممد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي حاليًا، لن يستمر فى هذا النادي طويلاً “.





وأضاف ” فى ظل الإمكانيات الكبيرة، والموهبة التى يمتلكها صلاح، سينتقل الى نادي أكبر من ليفربول خلال الفترة القادمة، ولن يظل فى ليفربول الإنجليزي”.

وأشار الى أن “محمد صلاح، يمتلك موهبة كبيرة وليست مزيفة، ولأنه يعمل على تنميتها، يحقق الكثير مع أى فريق ينضم الى صفوفه”.

واختتم “حصول محمد صلاح، على جائزة الـ بي بي سي أمر منطقي وانجاز شخصي له، وسيشهد الموسم القادم، وجوده فى صفوف برشلونة او ريال مدريد”.