تاريخ مشرف للنجم محمد صلاح.. و5 محطات احترافية

يشعر كل مصري بفخر حين يذكر اسم النجم محمد صلاح، الذى يسير بخطى ثابته خلال مشواره الكروي، ويتقدم كل يوم عن الذى يسبقه بإحرازه وصناعته للأهداف، وتكريمه على أداءه المميز وتألقه.

ويرصد أخبار الأهلي، مشوار محمد صلاح، فى عالم كرة القدم، على النحو التالي:





بداية محمد صلاح

جاءت بداية محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي حاليًا، فى نادي عثماسون التابع لشركة المقاولون العرب بطنطا، وكان يلعب به كهاوٍ لكرة القدم، ونظرًا لمهارته تم تصعيده وهو فى الحادية عشر من عمره لفريق الناشئين تحت الـ 15 عام.

تصعيد محمد صلاح لفريق الناشئين تحت الـ 18

تم تصعيد محمد صلاح، لفريق الناشئين فى عثماسون ، تحت سن الـ 18 بعد أن أصبح هداف الناشئين تحت الـ 15 لمدة موسمين على التوالي، وخلال عام أنضم الى نادي المقاولون العرب، ومنه الى منتخب مصر الأوليمبي.

مشوار محمد صلاح مع المقاولون العرب

أول مشاركه لمحمد صلاح مع المقاولون

أولي مشاركات محمد صلاح، مع المقاولون العرب جاءت كبديل أمام المنصورة فى عام 2009-2010 ، وانتهت المباراة بالتعادل الإبجابي بهدف وحيد لكل فريق.

أول هدف لمحمد صلاح مع النقاولون

شارك محمد صلاح، مع المقاولون أساسيًا أمام الأهلي فى موسم 2010-2011 ، وسجل أولى أهدافه فى شباك الفريق الأحمر، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل فريق.

شاهد هدف محمد صلاح فى شباك الأهلي

واقعة الزمالك الشهيرة فى التفريط بمحمد صلاح

بعد الأداء الجيد الذى قدمه محمد صلاح، مع المقاولون العرب رشحه الكثير للإنضمام لصفوف الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وكان على أعتاب دخول الفريق الأبيض، ولكن ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء وقتها رفضه وقال عبارته الشهيرة “صلاح لاعب يحتاج لكثير من العمل، ولا يصلح للزمالك”.

مشوار محمد صلاح الإحترافي

بازل السويسري

فضل محمد صلاح، الإحتراف بدلاً من اللعب للأندية المصرية، وكانت بازل أولى الأندية التى احترف فيها اللاعب، وشارك معهم لمدة موسم ونصف من خلال 79 مباراة، سجل خلالهما 20 هدفًا.

تشيلسي الإنجليزي

استكمل محمد صلاح، مشواره الإحترافي، بالإنتقال الى نادي تشيلسي فى 26 يناير عام 2014 ، ولكنه لم يظل طويلاً فى صفوفه بسبب ملازمته لمقعد البدلاء وعدم الإعتماد عليه أساسيًا.

فيورنتينا الإيطالي

انتقل محمد صلاح الى فيورنتينا بعدما لم يجد مكان له فى تشيلسي الإنجليزي، وشارك معهما فى 26 مباراة، أحرز خلالهما 9 أهداف، وصنعة أربعة.

روما الإيطالي

انضم محمد صلاح، الى نادي روما الإيطالي فى موسم 2015-2016 ، وسجل 34 هدفًا خلال مشاركته فى المباريات.

ليفربول الإنجليزي

انضم محمد صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي خلال الإنتقالات الصيفية الماضية، وكان الصفقة الأغلي فى تاريخ هذا النادي، التى وصلت الى 42 مليون يورو، وشارك فى 16 مباراة حتى الأن وأحرز خلالهما 13 هدف.

الألقاب الى توج بها محمد صلاح