التشكيل الرسمي لستوك سيتي أمام بيرنلي.. ورمضان أساسيًا

أعلن المدير الفني لفريق ستوك سيتي المحترف في صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي، عن التشكيل الرسمي الذى سيخوض به المباراة أمام بيرنلي، اليوم الثلاثاء، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:





ستوك سيتي (رمضان صبحي) يواجه بيرنلي اليوم

يواجه ستوك سيتي نظيره بيرنلي، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءً، على ملعب تيرف مور، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستوك سيتي(رمضان صبحي) يخسر من توتنهام

تعرض ستوك سيتي لهزيمة كبيرة أمام توتنهام، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى انتهت بهزيمة الأول بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وهذه المواجهه التى كان فيها اللاعب المصري على مقعد البدلاء، ولم يشارك اساسيا او بديلا.

ستوك سيتي (رمضان صبحي) يسعي لتصحيح نتيجة توتنهام

لذلك يسعي ستوك سيتي الإنجليزي، لتصحيح هزيمة المباراة الماضية، اليوم الثلاثاء، أمام بيرنلي، وامتصاص غضب الجماهير، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ستوك سيتي وبيرنلي فى جدول الدوري الإنجليزي

يحتل ستوك سيتي الإنجليزي المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بعد هزيمة ساحقة تلاقها من توتنهام فى المباراة الماضية، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.

مشاركات رمضان صبحي مع ستوك سيتي خلال هذا الموسم

شارك المصري رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، والمحترف ضمن صفوف ستوك سيتي، مع فريقه فى 10 مباريات خلال هذا الموسم من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يستطيع خلالهما من إحراز أو صناعة أى أهداف.

ستوك سيتي (رمضان صبحي) يواجه وست هام فى الدوري الإنجليزي

يواجه ستوك سيتي عقب مباراة اليوم، أمام بيرنلي، نظيره وست هام، السبت القادم الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستوك سيني يواجه وست برومتش ألبيون فى الدوري الإنجليزي

وبعد مواجهة وست هام، يستعد ستوك سيتي لمواجهة وست برومتش ألبيون المحترف فى صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، يوم السبت الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.