الهدف القادم لمحمد صلاح يتسبب في خسارة ليفربول أكثر من 30 مليون جنيه

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي مطالبًا بدفع مبلع 1.3 مليون جنيه استرليني إذا أحرز محمد صلاح نجم الفريق هدفه رقم 20 وهو ما يزيد عن 30 مليون جنيه مصري.

الهدف العشرون لمحمد صلاح مكسب لروما من ليفربول

وسيتعين على ليفربول دفع مبلغ إضافي قدره 1.3 مليون جنيه استرليني إلى روما الإيطالي بمجرد أن يحرز محمد صلاح هدفه العشرين في الموسم وذلك وفقًا لبنود عقده بين الذئاب والريدز.





عقد محمد صلاح لصالح روما

وتعاقد ليفربول مع محمد صلاح في صفقة لمدة خمس سنوات في الصيف مقابل رسوم أولية تبلغ حوالي 34 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى بعض البنود الإضافية.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية إلى أن إحدى هذ المكافآت سيكون بمثابة مكافأة الهدف، والتي سيتم تفعيلها مرة واحدة بمجرد أن يصل محمد صلاح للهدف رقم 20 ليدفع ليفربول مبلغ 1.5 مليون يورو (1.3 مليون جنيه استرليني) إلى روما.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

وسجل محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن 19 هدفًا في كل المسابقات وهو ما يعني أن الهدف القادم لمحمد صلاح سيكلف ليفربول أكثر من 30 مليون جنيه مصري.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم وأصبح مطلوبًا في أكبر الأندية العالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا وذلك بعد أن أصبح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا.

ويتفوق محمد صلاح على هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي والذي أحرز 12 هدفًا حتى الآن.