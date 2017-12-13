صالح وعبد الله جمعة.. وجهان لعملة “مش” واحدة

شهدت الساحة الكروية الرياضية مشاركات العديد من الإخوة داخل المستطيل الأخضر، فعلى المستوى المحلي من ينسى توأمة حسام حسن وإبراهيم حسن، الثنائي الأشهر في الملاعب، اللذين لم ينفصلا عن بعضهما البعض خلال مشوارهما الكروي.

فانضم الثنائي من الأهلي إلى الزمالك ثم المصري قبل أن يقرر حسام استكمال مشواره الكروي لبعض سنوات أخرى بينما أعلن إبراهيم اعتزاله اللعب، أما على المستوى العالمي هناك الأخوين ايو لاعبي منتخب غانا، كذلك الأخوين بوجبا، والعديد من الأسماء البارزة والتي نجحت في وضع اسمها على الساحة الكروية.





الدوري المصري هذ الموسم، يشهد تواجد الثنائي أكرم توفيق، وأحمد توفيق، كذلك صالح جمعة، وعبد الله جمعة، والمنضمين لأكبر ناديين في الشرق الأوسط الأهلي والزمالك “على الترتيب”، الأمر الذي يضعهما في مقارنة سويًا.

رصد أخبار الأهلي مقارنة بين الثنائي صالح جمعة وعبد الله جمعة، وفقًا لمشاركاتهما خلال هذا الموسم:

صالح جمعة

شارك صالح جمعة، مع الأهلي هذا الموسم في 3 لقاءات فقط من أصل 10 مباريات خاضها الفريق الأحمر، بمعدل دقائق 151 دقيقة، دخل التشكيل الأساسي في مواجهتين فقط كانا أمام الاتحاد السكندري والرجاء، بينما شارك أمام مصر المقاصة كبديلًا في المباراة التي خسرها الأحمر بثلاثية مقابل هدفين والتي شهدت أيضًا طرد صالح جمعة.

عبد الله جمعة

وعلى النقيض تمامًا، انضم عبد الله جمعة إلى الزمالك قادمًا من إنبي، بعد انتهاء موسم إعارته إلى نادي المصري البورسعيدي، ولفت اللاعب نظر الجميع إلى مستواه الفني والبدني الجيد، بالإضافة إلى التزامه بتعليمات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة المدرب المونتينجيري نيبوشا.

عبد الله جمعة، شارك مع الزمالك حتى الآن في كل المباريات سواء على مستوى بطولة الدوري المحلي أو كأس مصر.

مشاركات عبد الله جمعة مع الزمالك

شارك عبد الله جمعة في 11 مباراة بقميص الزمالك، بدأ 9 منها في التشكيل الأساسي، بينما دخل بديلًا في لقائين فقط، بمعدل دقائق 819 دقيقة.

كما شارك في مباراة الكأس كاملة أمام حرس الحدود.

عبد الله سجل هدف وحيد مع الزمالك بقميص الداخلية ونجح في صناعة هدفين أخريين.