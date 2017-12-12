مباراة الزمالك أمام الاسماعيلي.. 22 لاعبًا في قائمة الأبيض استعدادًا للمواجهة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الاسماعيلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “المصرية للاتصالات”.

قائمة الزمالك أمام الاسماعيلي

وأعلن المدرب المونتيجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الأبيض، عن قائمة فريقه التي تسعد للمواجهة وجاءت كالاتي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح

في الدفاع: محمد مجدي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر ويوسف أوباما ومؤيد العجان واحمد مجدي ومحمود علاء .

خط الوسط: طارق حامد ودونجا ومعروف يوسف ومحمد الشامي ومحمد اشرف ومحمد رمضان ومحمد ابراهيم واحمد مدبولي وعبد الله جمعة.

وفى الهجوم: كاسونحو وبنجامين أتشامبونج وصلاح عاشور وسيسيه.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الاسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الزمالك الخامس برصيد 19 نقطة، ويسعى الفريق الأصفر للفوز في تلك المباراة لتوسيع الفارق بينه وبين اقرب منافسيه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، والمتبقي له مؤجلتين أمام النصر والمقاولون العرب.

على الجانب الاخر، يأمل فريق الزمالك في مواصلة انتصاراته بعد تخطي دور الـ16 من كأس مصر أمام حرس الحدود، وتصحيح مسار الفريق بعد الإخفاق أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف، والتعادل امام الرجاء بهدف لكل منهما.