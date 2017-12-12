أخر أخبار الأهلي اليوم.. غضب في المران بسبب صالح و6 لاعبين عرب يدعمون الأحمر في ودية أتليتكو

موقع أخبار الأهلي يقدم نشرة على مدار اليوم الثلاثاء، لمتابعة اخبار الفريق الكروي الأحمر لحظة بلحظة.

*صالح يثير أزمة في مران الأهلي

أثار صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة خلال تدريبات المارد الأحمر، التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الفردية التي ظهر عليها خلال المران، ما دفع ثنائي الأحمر مؤمن زكريا واسلام محارب الشكوى من اللاعب، ليتدخل حسام البدري في النهاية لحل الأزمة. (اقرأ التفاصيل).





*6 لاعبين عرب يدعمون الأهلي امام اتليتكو مدريد

واستقر الأهلي على توجيه الدعوة لكلًا من: الثلاثي الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” صانع ألعاب العين، وأحمد خليل لاعب الجزيرة، وإسماعيل مطر مهاجم الوحدة، والسعودي فهد المولد لاعب فريق الاتحاد، وثنائي المنتخب البحريني سيد ضياء لاعب الرفاع، وإسماعيل عبد اللطيف نجم فريق المحرق، للمشاركة في مباراة الأهلي أمام اتليتكو مدريد الودية (موعد المباراة).

*الشناوي يغيب عن مباراة الأهلي أمام طنطا

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأحمر، غياب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي أمام طنطا المقبلة بعد التأكد من عدم تعافيه بشكل كامل. (تفاصيل المران كاملًا عبر الرابط).

*روما يهنئ صلاح بعد تتويجه بجائزة الـBBC

حرصت صفحة روما الرسمية على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الحالي والجيلاروسي السابق، بالفوز بجائزة الـBBC لأفضل لاعب أفريقي عام 2017، كما وجه صلاح الشكر لجميع زملاؤه السابقين.