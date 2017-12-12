طرح مناقصة شركات رعاية الأهلي في مارس المقبل

يطرح النادى الأهلي خلال شهر مارس المقبل مناقصة لأختيار راعي جديد للقلعة الحمراء وذلك لأن عقد النادي مع شركة “صلة” السعودية الراعي الحالي للنادى ينتهى مع نهاية العام الحالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي للوصول برقم رعاية النادي الأهلي الى 350 مليون جنيه ،وخاصة أن العقد الحالى مع شركة صلة في العام الجاري يبلغ نحو 231مليون جنيه.





موعد طرح المناقصة

وقد انتهى مسئولو التسويق بالقلعة الحمراء من إعداد المناقصة وينتظر الأتطلاع عليها من قبل مجلس الإدارة لإعتمادها ،ومن ثم طرحها على الشركات الراغبة في الفوز بعقد الرعاية للنادى الأهلي .

شركة صلة الراعي الرسمي للنادي الأهلي

ولقد فازت شركة صله السعودية بحق رعاية النادى الأهلي في بداية عام 2014 وحتى نهاية عام 2017 بملغ 231مليون و250الف جنية وهذا الرقم الأفضل في تاريخ النادى الأهلي .

ومن اهم انجازات شركة صلة

_ صلة تخدم أكثر من أربعة مليون شخص من الجمهور الرياضي

_حجم اعمال الشركة يتجاوز نحو 40مليون دولار سنوياً

_تعد أول شركة تحصل على شهادة رسمية من الفيفا كوكيل للأعبين

_ تقوم بتنظيم سباق للسيارات السريعة في المملكة العربية السعودية

_ تستقطب كبري الشركات التجارية والعالمية و أرقي الماركات العالمية لرعاية البطولات والفرق السعودية

ترعى الشركة حاليا كلا من

_ المنتخب السعودى لكرة القدم

_ حقوق تسمية الدوري السعودي

_رعاية الأندية الرياضية السعودية

_ رعاية رياضة السيارات

_ رعاية أبطال المملكة العربية في فرنسا

_ رعاية العديد من الأندية الأخري

وتملك الشركة العديد من الخبرات في مجال الإستثمارات الرياضية ومجال البنية التحتية الرياضية هذا فضلا عن التسويق الرياضي بجميع مجالاته .