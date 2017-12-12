مباراة ليفربول أمام وست بروميتش.. كلوب: أعلم باردو جيدًا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره وست بورميتش ألبيون، في تمام العاشرة مساء غد الأربعاء، على ملعب الآنفليد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

مواجهة الغد تحمل نكهة مصرية حيث يضم ليفربول لبين صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، بينما يقود خد دفاع وست بروميتش لاعب الأهلي المعار أحمد حجازي، وزميل صلاح في منتخب مصر، لذلك فمواجهة الغد على ملعب الآنفليد ستحمل طابع مصري، خاصة وأن الثنائي ليدهما علاقة ظبية مع بعضهما البعض.





كلوب عن مواجهة بروميتش: أعلم باردو جيدُا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، أكد انه يعلم آلان باردو المدير الفني لفريق وست برويتش ألبيون جيدًا، لافتًا إلى أنه يعتمد على الطريقة الهجومية في لعبه، والبنظر لأخر مباراة خاضها فقد اعتمد على ثلاثي هجومي في اللقاء.

وأوضح كلوب، أن القائمة التي بين يديه هتى التي ستحدد طريقة اللعب، لافتًا إلى أنه يعمل على سياسة التدوير ولكن الإصابات التي تحدث لبعض اللاعبين تحول دون ذلك.

وعن بقاء ايمري تشان في صفوف الريدز، أشار كلوب إلى أنه لا جديد يذكر حول مستقبل اللاعب، مؤكدًا أنه نادرًا ما يتحدث مع اللاعب في تلك الأمور.

وعن سولانكي، اختتم كلوب تصريحاته قائلًا، “لاعب ذكي ومجتهد إلا انه مازال صغير السن، يظهر في التدريبات بشكل أفضل مما عليه في المباريات”.