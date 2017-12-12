تشكيل قاسم باشا أمام بولو سبور في الكأس.. “تريزيجيه” أساسيًا

يستعد فريق قاسم باشا التركي لمواجهة نظيره بولو سبور، في الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس تركيا.

تشكيل قاسم باشا أمام بولو سبور

وأعلن المدير الفني لفريق قاسم باشا التركي، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة اليوم وتواجد اللاعب الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، المحترف ضمن صفوف الفريق التركي في تشكيل فريقه الأساسي، الذي جاء كالاتي:





تريزيجيه يشارك مع فريقه بشكل أساسي في معظم المباريات،إلا أنه غاب خلال الفترة الأخيرة بسبب حصوله على كارت أحمر، ليعود بعدها للمشاركة مع فريقه في بطولة الدوري حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

باقي مواجهات اليوم في كأس تركيا

بورصا سبور X أضنة سبور في الثانية والنصف

طرابزون سبور X ايزوروم في الرابعة والنصف

بلدية سيفاس X جالطة سراي في السادسة والنصف

مانيسا سبور X بشكتاش في الثامنة مساءً