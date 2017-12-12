أخبار الأهلي.. 4 مباريات للفريق الأحمر في شهر ديسمبر

يقدم لكم موقع أخبار الأهلي الآن مباريات القلعة الحمراء في شهر ديسمبر 2017 في الدوري المصري ،ووفقًا للجدول المحدد مسبقًا من قبل لحنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فجاءت كالتالي:

مباريات الأهلي القادمة في شهر ديسمبر

_الأهلي وطنطا الجمعة 15/12 الساعة 5م





_الأهلي وسموحة الأربعاء 20/12 الساعة 8م

_الأهلي و وادى وجلة الأثنين 25/12 الساعة 7م

_الأهلي وبتروجيت الجمعه 29/12 الساعة 7م

الأهلي يستعد لنادي طنطا

يبدأ الأهلى تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الدورى العام الممتاز ، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد غزل المحلة ليحل المارد الأحمر على نظيرة نادى طنطا في الجولة 13 من الدوري، ويتطلع المارد الأحمر بقيادة حسام البدرى المدير الفني للفوز بتلك البطولة حتى يتربع على عرش قمه الدوري، ويلعب الأحمر تلك المباراة بعد خسارته واحدة من أهم مبارايته أمام مصر المقاصة في المباراة التى جمعت بين الفرقين بمعلب الجيش بالسويس.

خسارة الأهلي من المقاصة

خسر المارد الأحمر واحدة من مبارياته المؤجلة في الدورى العام الممتاز حيث تلقى الهزيمة امام نادي مصر المقاصة في ملعب أستاد الجيش بالسويس بثلاثة اهداف مقابل هدفين للأحمر ، وسط أهدار كبير من الفرص من قبل لاعبي المارد الأحمر ، والتى كان بالإمكان أن يستغلها لاعبي الأحمر بشكل جيد ، خصوصا بعد أن تعادل في الشوط الأول من المباراة ، وبهذه الهزيمة أضاع الأحمر فرصة صعوده الى المركز الاول في جدول ترتيب المسابقة حيث أن الفارق بينه وبين نادي الأسماعيلي المتصدر بنقطتين فقط ، ويسعى الفريق الأحمر الى الأنتصار في المبارات القادمة حتى يمكنه العودة الى مكانه الطبيعي وهو صادرة حدول ترتيب الدورى الممتاز .

مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد

تحت شعار “دعم الساحة” يلتقي نادى أتليتكو مدريد ونادي الأهلي في مباراة ودية يوم 30ديسمبر باستاد برج العرب بالأسكندرية وذلك لتنشيط السياحة، ومن المقرر أن تكون المباراة بحضور كثيف من جمهور المارد الأحمر ،وكتب نادى أتليكتو مدريد عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي “تويتر ” ،”سوف نواجه الأهلي المصري آواخر العام وديا من أجل السلام”