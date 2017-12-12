أحمد الشيخ يتلقى 3 عروض للاحتراف الأوروبي

تلقى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثة عروض للاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري، خلال افترة الأخيرة.

أحمد الشيخ يتلقى 3 عروض أوروبية

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على نجم الأهلي، ثلاثة عروض للاحتراف الخارجي من أندية بازل وسيون السويسري، أن رين الفرنسي، إلا أن إدارة النادي لم تتلق أي عرض رسمي حتى الآن.





ويعاني أحمد الشيخ من الجلوس على دكة البدلاء، بعد عودته من فترة الإعارة إلى مصر المقاصة مطلع الموسم الحالي، ولم يشارك اللاعب في المباريات الرسمية بشكل منتظم.

ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري، لمعرفة نيته حول الاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة من عدمها، خاصة وأن فترة الانتقالات الشتوية قاربت على البدء.

كان أحمد الشيخ قد رحل عن صفوف الأهلي مطلع الموسم الماضى إلى مصر المقاصة على سبيل الإعارة لمدة موسم،وقدم موسمًا جيدًا تحت قيادة إيهاب جلال مدرب الفريق الفيومي “وقتها”، واتحل صدارة هدافي الدوري المصري، ليقرر البدري عودة اللاعب مجددًا إلى القلعة الحمراء، إلا ان الشيخ لم يحظ بالفرصة الكافية تحت ولايته حتى الآن.