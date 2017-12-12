محمد صلاح يتبرع لأطفال قريته بـ150 قميص لليفربول

أهدى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر أطفال قريتة الأيتام بنجريج 150 قميصًا لفريقه الإنجليزى هديه منه لأيتام القرية بمحافظة الغربية .

وقد فاز محمد صلاح أمس بجائزة أفضل لاعب أفريقي المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية” BBC “.





مساعدة صلاح لقريتة

ويحرص صلاح دائما على التبرع لأيتام قريته ويساهم في تطويرها بشكل كبير ، حيث أنه ساهم مؤخرًا في تطوير المعهد الخاص بقريته، وأيضا استكمال بنائه وهذا الى جانب التبرع بسيارة إسعاف لمستشفي القرية.

ويقدم صلاح بكل المقايس عام استثنائي في مسيرتة الكروية بداية من تألقه مع نادى رومال الايطالى ويصل حتى الأن الى هداف الدورى الإنجليزى ،فلذلك يستحق صلاح جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء المقدمة من قبل الأتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة في 4يناير القادم .

أنجازات صلاح مع المنتخب المصري

حقق صلاح إنجاز كبير مع منتخب مصر بعد أن قاد الفراعنة في الوصول للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا في الجابون وخسر فيها المنتخب المصري هدفين مقابل هدف .

ويتاتى الدور على تصفيات المؤهله لكأس العالم ، وبالفعل يقود النجم المصري محمد صلاح المنتخب للصعود الى منديال روسيا 2018، وبعد أن أحرز الفرعون المصري ضربة الجزاء في شباك الكونغو في الدقيقة الأخيرة.

مشوار صلاح الأحترافي

وشهد صلاح طفرة رائعة في مشوارة الاحترافي حيث ينتقل مع نادى رومال الإيطالى الى نادي ليفربول الإنجليزى في صفقة هى الأغلى في تاريخ الريدز بمبلغ 34.5 مليون دولار ،وهذه هى اغلى صفقة عربية وافريقيا حتى الأن .