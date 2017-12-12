كوتينيو عن صلاح: لاعب ذكي ومهم جدًا للفريق

علق البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، جناح المنتخب الوطني، على تألق الأخير خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت تتويجه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC لأفضل لاعب افريقي هذا العام 2017.

كوتينيو يشيد بذكاء صلاح

وأوضح كوتينيو خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، قائلًا، “الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح، يتمتعان بالذكاء والسرعة، فهما يعطيان الفريق العديد من الحلول على الأطراف.





وتابع اللاعب البرازيلي تصريحاته قائلًا، “ماني وصلاح يتمتعان بالذكاء والقدرة على خلق المساحات جيدًا، فهما ثنائي رائع ومهمان جدًا للريدز”.

تعلقيات نجوم الكرة على فوز صلاح بجائزة الـBBC.

صلاح يفوز بجائزة الـBBC لأفضل لاعب أفريقي

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية مساء أمس رسميًا، عن فوز اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب افريقي، متفوقًا على الرباعي المنافس سادسو ماني لاعب منتخب السنغال وزميل صلاح في فريق ليفربول، إلى جانب الاعب الغيني نابي كيتا نجم لايبزيج الألماني، والنيجيري فيكتور موسيس مدافع تشيلسي، وأخيرًا الجابوني بيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح حاليًا جدول هدافي الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 13 هدفًا، متفوقًا على مهاجم توتنهام هاري كين صاحب الـ12 هدفًا.

يذكر أن صلاح مرشح لنيل جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب أفريقي هذا الموسم.