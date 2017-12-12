روما يهنئ صلاح على تتويجه بجائزة الـBBC لأفضل لاعب أفريقي

حرص الموقع الرسمي لنادي روما الايطالي، على توجيه التهنئة للاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، على فوزه بجائزة هيئة الغذاعة البريطانية BBC لأفضل لاعب أفريقي عام 2017.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الايطالي صورة للاعب منتخب مصر علق عليها قائلصا، “تهانينا لمحمد صلاح”، قبل أن يرد الأخير التحية ويشكر زملاؤه على الفترة التي قضاها داخل صفوف الجيلاروسي قبل انتقاله إلى قلعة الآنفليد مطلع الموسم الحالي.





ونشر الموقع الرسمي للفريق الايطالي رسالة الشكر التي وجهها صلاح إلى زملاؤه في صفوف فريق روما، بعد تتويجه بجائزة البي بي سي لأفضل لاعب إفريقي عن عام 2017.

صلاح شارك مع روما في 2017، نجح في تسجيل 19 هدفًا في الموسم الأخير. ماقدمه صلاح خلال 2017.

انضم صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ قلعة الآنفليد.

يذكر أن الفرعون المصري مرشح أيضًا للتتويج بجائزة أفضل لاعب افريقي وفقًا لجائزة الاتحاد الأفريقي للعبة، والتي سيتم الإعلان عنها في الرابع من يناير المقبل 2018.