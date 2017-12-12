6 لاعبين عرب يدعمون الأهلي أمام أتليتكو مدريد.. أبرزهم عموري

تدرس اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي الودية أمام أتليتكو مدريد الإسباني، مشاركة بعض اللاعبين العرب في المباراة، المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، تحت شعار دعمًا للسياحة في مصر ضد الإرهاب.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب برج العرب في الاسكندرية مباراة الأهلي مع نظيره أتليتكو مدريد الإسباني يوم 30 ديسمبر الجاري، على أن يحضر الروخيبلانكوس بكامل نجومه وجهازه الفني.





6 لاعبين عرب يشاركون مع الأهلي في مباراة اتليتكو

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن نية اللجنة المنظمة بالاستعانة بـ6 لاعبين عرب مع الأهلي في المباراة، الذي رحب على الفور بالفكرة، على أن يتم اعتمادها بشكل رسمي والاستقرار على أسماء السداسي العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت مصر قد عانت خلال الفترة الماضية من الحوادث الإرهابية التي استهدفت أرواح الأبرياء، ومن المقرر أن يصل دعم المباراة كاملًا إلى ضحايا الإرهاب.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أبدت اعتراضها على موعد المباراة بسبب ارتباط الأهلي بمباراة أمام بتروجيت في الدوري المصري.

يذكر أن الفريق الغسباني سيحضر إلى القاهرة يوم 29 ديسمبر الجاري، على متن طائرة خاصة بكامل نجومه ولاعبيه.

الكشف عن أسماء اللاعبين المشاركين في المباراة

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن نية القلعة الحمراء توجيه الدعوة لكلًا من الثلاثي الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” صانع ألعاب العين، وأحمد خليل لاعب الجزيرة، وإسماعيل مطر مهاجم الوحدة، والسعودي فهد المولد لاعب فريق الاتحاد، وثنائي المنتخب البحريني سيد ضياء لاعب الرفاع، وإسماعيل عبد اللطيف نجم فريق المحرق.