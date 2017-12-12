أخبار محمد صلاح اليوم.. الفرعون يسير على نهج أساطير الكرة

يكمل اللاعب المصري محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، لاعب ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر سلسلة النجاحات والبطولات على المستوى الأفريقي والعالمي حيث يقود الفرعون المصري المتألق مصر الى طرق المجد في الملاعب العالمية من أوسع الأبواب.

صلاح بيكاسو الكرة المصرية

أطلقت الجماهير المصرية على محمد صلاح لقب بيكاسو الكرة المصرية لتألقة الكبير، خاصة بعد تتويجه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” لأفضل لاعب افريقي والتي تُوج بها من قبل العديد من الأساطير أمثال أوكاشا دروجبا والحاجى ضيوف ومايكل ايسيان وايمانويل اديبايور وياى توريه وباتريك مبوما وزميليه محمد بركات و محمد ابو تريكة.





صلاح ثالث مصري يتوج باللقب

صلاح ثالث مصري يتوج باللقب افضل لاعب افريقي هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” ، بعدما حقق اللقب من قبل محمد بركات عام 2005 وهذا بعد نجاحه الكبير مع النادى الأهلي ومنتخب مصر، يليه محمد ابوتريكة عام 2008.

صلاح يقترب من الفوز بلقب لاعب في أفريقيا

ينافس محمد صلاح الان وبقوه على لقب افضل لاعب في افريقيا الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الافريقي “كاف ” والمحدد لها الحفل في يوم 4 يناير المقبل ، حيث ارتفع اسمه ويكون الاقرب بالفوز للجائزة ليكون ثانى لاعب مصري يتوج بالبطولة في تاريخ الكرة المصرية بعد محمود الخطيب اسطورة الكرة المصرية ،ورئيس النادى الأهلي الحالى والذى تم تنتويجة بالجائزة عام 1983م .