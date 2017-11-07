الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منح الجهاز الفني لنادي الأهلي وليد أزارو مهاجم الفريق الفرصة الأخيرة حتى نهاية الموسم الحالي للحكم على مدى إحرازه للأهداف في الدوري المصري.

الأهلي يمنح وليد أزارو فرصة جديدة

وتمسك حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بفكرة عدم رحيل وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لأن اللاعب بحاجة إلى مزيد من المباريات في الدوري المصري حتى يحرز الأهداف.

وطالب حسام البدري بالصبر على وليد أزارو لأن قدراته الحقيقية لم تظهر مع الأهلي حتى الآن وإنما ظهرت فقط تحركاته داخل الملعب ومع الوقت سيحرز الأهداف.

ويرى البدري أنه لا يوجد بديل لوليد أزارو حاليًا لإصابة مروان محسن وكبر سن عماد متعب الذي لا يستطيع الأداء بنفس القوة خلال الـ90 دقيقة.

ويتعرض وليد أزارو لهجوم من جماهير الأهلي لعدم استغلاله للفرص التي تتاح له لإحراز الأهداف وهو ما تسبب في ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا بالخسارة بهدف نظيف أمام الوداد المغربي في إياب المباراة النهائية.

وأهدر وليد أزارو هدفًا مؤكدًا في مباراة الوداد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مما تسبب في سقوط الأهلي.