حارس طنطا مطلوب في الأهلي

وضع نادي الأهلي إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا ضمن قائمة المرشحين للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

إسلام طارق في اهتمامات الأهلي

ويخطط الأهلي لضم إسلام طارق لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل حالة انقلاب الجماهير على تراجع مستوى شريف إكرامي حارس القلعة الحمراء الأساسي.

وذهبت بعض الجماهير إلى أن شريف إكرامي يتحمل مسئولية خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بعد التعادل 1-1 في ذهاب المباراة النهائية والهزيمة بهدف في الإياب.

ورفض شريف إكرامي اتهامات تحميله مسئولية خسارة دوري أبطال إفريقيا لأن الهزيمة يتحملها جميع اللاعبين والفوز أيضَا مشددًا على أنه زاد عن شباكه بكل ما أوتي من قوة لكن البعض يحاول أن يجعله كبش الفداء.

ومن المنتظر أن يدخل مسؤولو الأهلي فى مفاوضات جادة مع فايز عريبى، رئيس نادي طنطا لمعرفة مطالبه المادية للاستغناء عن إسلام طارق.

بينما قرر الجهاز الفني للأهلي منح الفرصة للحارس محمد الشناوي بداية من مباراة تليفونات بني سويف يوم الجمعة المقبل في دور الـ32 لكأس مصر.