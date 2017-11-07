بالفيديو.. الداخلية يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بعد فوزه على النصر

نجح فريق الداخلية في الفوز على النصر بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل الهدف اللاعب محمود رمضان في الدقيقة 48، ليتأهل الداخلية إلى منافسات دور الـ16.

بهذه النتيجة ودع نادي النصر منافسات بطولة كأس مصر، لصالح الداخلية تحت قيادة علاء عبد العال.

ومن المقرر أن يواجه الداخلية، الفائز من مباراة الأهلي وتليفونات بني سويف المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في دور الـ32.

نتائج باقي مباريات اليوم

كان فريق بتروجيت قد فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد، ظهر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة ذاتها.

كما فجر الجونة أولى مفاجآت كاس مصر، ونجح في إقصاء طلائع الجيش من منافسات البطولة بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل مساء اليوم.

الزمالك يواجه المنيا.. والأهلي يلتقي مع تليفونات بني سويف

يذكر أن نادي الزمالك سيواجه المنيا يوم الخميس المقبل، على أن يلتقي الأهلي مع تليفونات بني سويف الجمعة القادمة.