موقع مغربي يستنكر مؤازرة جمهور الإسماعيلي للوداد.. ويصفهم بـ”الغل والحقد”

استنكر موقع البطولة المغربي، التصرفات التي وقعت من قبل جماهير الاسماعيلي، تجاه النادي الأهلي “مواطنه”، قبل مباراة الوداد امام الفريق الأحمر التي أقيمت السبت الماضي في غياب نهائي دوري أبطال افريقيا.

كانت جماهير الاسماعيلي أعلنت عن دعمها للفريق المغربي قبل مباراته امام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وزاد التشجيع بعدما نجح الفريق المغربي من خطف التعادل أمام الفريق الأحمر على ملعبه في برج العرب، ليصعب عليه مهم العودة في المغرب.

ولفت موقع البطولة المغربي إلى التصرفات التي بدرت من جماهير الاسماعيلي، مسلطة الضوء على لقطة حرق قميص النادي الأهلي في مران الدراويش.

وقارن الموقع المغربي بما فعلته جماهير الرجاء المغربي المنافسة لفريق الوداد، والدعم الذي قدمته تلك الجماهير للفريق المغربي “مواطنها”، في مواجهته ضد الأهلي، على النقيض ما فعلته جماهير الاسماعيلي.

وتابع الموقع قائلًا، “وانتقلت مظاهر التعصب تلك إلى مدرجات ملعب الإسماعيلي خلال تدريب أقيم بعد فشل الأهلي في هزيمة الوداد على برج العرب والاكتفاء بالتعادل الإيجابي 1/1، لا سيما بعد تمكن الوداد من التعادل على ملعب برج العرب 1/1، وارتدى بعض الحاضرين قميص كُتب عليه هاش تاج “أفريقيا يا وداد”، قبل قيامهم بحرق قميص الأهلي، في مشهد لا يليق بأبناء الوطن الواحد”.

كما سلط الموقع الضوء على بعض الكافيهات في الاسماعيلية التي اعلنت بشكل علني تأييدها لجماهير الوداد، متمنية خسارة الأهلي، فضلًا عن تقديمها عرضًا مجانيًا للحصول على المشروبات في حال خسارة الفريق الأحمر.