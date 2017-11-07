أبوتريكة يوجه رسالة لجماهيره في عيد ميلاده الـ39

وجه محمد أبوتريكة أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى الجماهير المصرية والتي حرصت على تهنئته بعيد ميلاده الـ39 .

وكتب “أبوتريكة” عبر الصفحة الشخصية له على موقع التواصب الاجتماعي “فيسبوك”: ” أفضل ما بعد حصلت عليه بعد مسيرتي الرياضية تلك المشاعر والكلمات الصادقة يوم جميل يضاف إليها شكرًا للجميع.

وكانت الجماهير المصرية والعربية قد حرصت على تقديم التهنئة لمحمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، احتفالا بعيد ميلاده الـ39.

وكان “أبو تريكة” قد اعتزل الكرة بعد مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية في ديسمبر 2013.

نشأة “أبوتريكة”

وبدأ “أبوتريكة” حياته الكروية باللعب مع نادي الترسانة كناشيء ثم انتقل إلى الفريق الأول للنادي واستطاع الصعود به إلى الدوري الممتاز المصري ولعب معهم 4 مواسم، ثم انتقل إلى النادي الأهلي عام 2004.

ألقاب “أبوتريكة”

وحقق أبوتريكة مع الأهلي برونزية كأس العالم للأندية عام 2006 حيث فاز لقب هدّاف البطولة وقتها، بالإضافة إلى 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا أعوام: 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، و4 كأس السوبر الإفريقي، كما أحرز أيضاً 7 بطولات دوري و3 كؤوس و4 كؤوس سوبر محلية مع النادي الأهلي.

في عام 2012 انتقل إلى بني ياس على سبيل الإعارة وفاز معه ببطولة الخليج للأندية لكرة القدم ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلي عام 2013 واستطاع إحراز بطولة دوري أبطال أفريقيا 2013 للمرة الخامسة له مع الأهلي، وبعد انتهاء البطولة أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون آخر المطاف في عالم كرة القدم.

ولعب أبوتريكة بطولة كأس العالم للقارات 2009 مع منتخب مصر وحصل أبو تريكة على جائزة الكاف لأفضل لاعب إفريقي داخل القارة 4 مرات وهو صاحب الرقم القياسي لها.