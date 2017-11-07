بالفيديو.. جماهير الوداد المغربي تحيي ذكرى ميلاد “أبو تريكة”

نشر موقع البطولة المغربية، فيديو للنجم محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر والأهلي المعتزل، في ذكرى عيد ميلاده الـ39 الذي يحل اليوم الثلاثاء.

وتضمن الفيديو، لحظة تصفيق جماهير الوداد المغربي للنجم المعتزل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مسبقًا، وقت ان كان البرتغالي مانويل جوزيه مدربًا للفريق الأحمر.

وحرصت جماهير الوداد المغربي، على تقديم التحية والتقدير للاعب النادي الأهلي وقتها، قبل خروجه من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يذكر أن الفريق الأحمر تلقى خسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد، السبت الماضي في الدار البيضاء، في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا، ليتوج الفريق المغربي بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد تعادله إيجابيًا في مباراة برج العرب ينتجية 1-1.

تريكة تلقى العديد من التهاني اليوم، احتفالًا بذكرى ميلاده، وحرصت الجماهير العاشقة للماجيكو على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب وتهنئته.

تريكة حصل على العديد من الألقاب مع النادي الأهلي أبزرها برونزية كأس العالم للأندية تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.