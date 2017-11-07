الجونة يحقق أول مفاجآت كأس مصر ويطيح بطلائع الجيش من البطولة

حقق نادي الجونة أولى مفاجآت كأس مصر، بفوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كاس مصر.

تقدم طلائع الجيش بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب حسن يوسف، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة للاعب أسامة رجب في الدقيقة 24، الذي نجح في تسجيل هدف التعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل فريق الجونة على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 60 سددها أسامة رجب، ليتقدم الجونة بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة ودع طلائع الجيش منافسات البطولة، ليتأهل الجونة إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن يواجه الجونة الفائز من مباراة بترول أسيوط والإنتاج الحربي.

كانت مباراة بتروجيت والبنك الأهلي، انتهت بتأهل الفريق البترولي إلى دور الـ16 بعد فوزه بهدف دون رد.

ويتبقى مباراة بين فريقي النصر والداخلية ستقام في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الزمالك سيواجه المنيا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي مع تليفونات بني سويف الجمعة المقبل.