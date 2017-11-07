استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر، على الدفع بكريم حافظ فى مركز الجبهة اليسرى في اللقاء المقبل أمام منتخب غانا، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل في مدينة عقب استبعاد محمد عبد الشافى بداعي الإصابة.

كريم حافظ أساسيا أمام غانا

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب استبعاد عبد الشافى لاعب أهلى جدة من مباراة بسبب الإصابة بخشونة فى الركبة، حيث لم ينجح فى اجتياز الكشف الطبى خلال التدريبات اليوم، وغاب عن التدريبات الجماعية، ليستقر كوبر على وضع كريم حافظ في التشكيل الأساسي في المباراة القادمة.