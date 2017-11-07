أصدر موقع ليفربول ايكو، احصائية لتقييم لاعبي الريدز، بعد خوض الفريق 17 مباراة متنوعة ما بين دوري محلي “البريمييرليج”، ودوري أبطال اوروبا.

ونجح محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، في تسجيل 12 هدفًا خلال 17 مباراة، ليتصدر تقييم الموقع ويحصل على 7.4 نقطة متفوقًا على جميع لاعبي الريدز.

صلاح، شارك في معظم لقاءات الريدز هذا الموسم، بعدما انضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي مطلع الموسم الحالي قادمًا من روما الايطالي، في صفقة تاريخية كلفت النادي الإنجليزي مبلغًا قيمته 36.9 مليون جنيه استرليني.

صلاح نجح في تسجيل 12 هدفًا مع ليفربول من اصل 17 مباراة خاضها من بداية الموسم الحالي.

وتفوق صلاح، على باقي زملاؤه امثال ساديو ماني الذي حلي في المركز الثاني بتقييم 7.3.

ويظل الثنائي يتنافسات في الفريق وعلى المستوى الأفريقي، حيث رشح الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، الثنائي المذكور للحصول على جائزة افضل لاعب أفريقي لعام 2017.

كما تفوق لاعب المنتخب الوطني على كلًا من فيليب كوتينيو، وروبيرتو فيرمينيو، اللذان حصلا على نفس التقييم بقيمة 6.9