“حجازي” يغادر معسكر المنتخب قبل مواجهة غانا.. تعرف على السبب

اضطر أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمغادرة معسكر الفراعنة المقام حاليًا باستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة منتخب غانا، المقرر لها يوم 12 نوفمبر الجاري.

“حجازي” في انتظار حادث سعيد

جاء طلب حجازي، بمغادرة معسكر المنتخب، من أجل التواجد برفقة زوجته، قبل ولادتها غدًا.

كان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد استدعى حجازي، للانضمام إلى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويقدم حجازي، مستويات جيدة مع فريقه في الدوري الإنجليزي، بالرغم من تراجع مستوى الفريق الذي يحتل المرتبة السادسة عشر برصيد 10 نقاط فقط.

منتخب مصر يتأهل رسميًا إلى مونديال روسيا

كان منتخب مصر، قد نجح في التأهل إلى منافسات كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية بهدفين مقابل هدف، سجبهما اللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

يذكر أن كوبر استبعد صلاح، من معسكر المنتخب قبل مواجهة غانا للحصول على راحة كافية خاصة وأن المنتخب تأهل بشكل رسمي.