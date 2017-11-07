يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، من أجل الاستعداد لمبارة تليفونات بني سويف، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت، في إطار مبارايات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

نجيب يغيب عن المران

وغاب مدافع الفريق محمد نجيب عن مران الفريق المسائي للأهلي اليوم الثلاثاء، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

أيوب يقرر تصعيد حارس ناشئ

كما شهد أيضا المران غياب حارس مرمى الفريق الأول شريف إكرامي، بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني.

وقرر أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، والقائم بأعمال المدير الفني بالنادي الأهلي، تصعيد أحد حراس الناشئين للمشاركة في مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

أزارو يتألق ويحرز هدف عالمي

ونجح اللاعب المغربي الشاب وليد أزارو مهاجم الفريق، فى تسجيل هدف خلال التقسيمة بضربة خلفية مزدوجة، ليصفق له الجميع ،وتوجه له زميله أحمد الشيخ بعدها وقاله له الله أكبر لتسجيله الهدف على طريقة مارادونا نجم الأرجنتين السابق.

صالح ومروان يواصلان التأهيل

ويواصل كل من اللاعبين صالح جمعة ومروان محسن التأهيل، وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية تحت اشراف طارق عبدالعزيز، حيث يعاني صالح من الإصابة بالعضلة الضامة، بينما يخضع مروان لبرنامج تأهيلي بعد إصابتة بقطع في الرباط الصليبي.