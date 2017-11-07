استئناف فريق الأهلي تدريباته الجماعية، تحت قيادة أحمد أيوب المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني، استعدادا لمواجهة تليفونات بني سويف.

حارس جديد يظهر في الأهلي

وظهر أحد حراس مرمى الناشئين في مران الفريق الأول بقرار من أحمد أيوب، لتعويض غياب شريف إكرامي المنضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة غانا.

وشارك الحارس الناشئ في فقرة التدريبات التي خصصها طارق سليمان للثنائي محمد الشناوي وأحمد عادل عبدالمنعم.

عاشور وتوفيق يواصلان التأهيل

وخاض حسام عاشور وأكرم توفيق، لاعبا الفريق، لتدريبات استشفائية، على هامش المران تحت اشراف، طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، بالجري حول الملعب لمدة 30 دقائق.

وكان “عاشور” قد تعرض لاصابة في العضلة الضامة، منعته من خوض المباريات مع فريقه، بينما كان يعاني “توفيق” من كدمة شديدة فى الظهر.

وليد أزارو يحرز هدفا عالميا

وشهد مران الأهلي تألق وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في مران اليوم، وأحرز هدفا عالميا في التقسيمة بضربة خلفية مزدوجة، وعلق أحمد الشيخ على الهدف قائلا: “الله أكبر”.

وسداسي المنتخب ومحمد نجيب يغيبون عن التدريب

وشهد مران الأهلي غياب محمد نجيب عن المران المسائي، بجانب السداسي الدولي المنضم لمعسر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة غانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الأهلي يواجه تليفونات بني سويف الجمعة

ويلتقي الأهلي مع تبيفونات بني سويف يوم الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.