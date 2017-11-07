هل يصلح أيمن أشرف لترميم خط دفاع الأهلي؟.. الأرقام تجيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مشواره المحلي يوم الجمعة المقبل، أمام تليفونات بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

حسام البدري، أول الغائبين عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام تليفونات بني سويف، لسفره إلى كندا، من أجل الاطمئنان على ابنته التي تعرضت لحادث منذ عدة أيام، ولم يتمكن البدري من السفر للاطمئنان عليها لانشغاله مع الفريق الكروي بمباراة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود المباراة، المدرب العام أحمد أيوب، كما يغيب سداسي الفريق الأحمر المنضم إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباراة امام غانا يوم 12 نوفمبر المقبل.

أيمن أشرف يقود دفاع الأهلي في كأس مصر

الجهاز الفني للفريق الأحمر، سيلجأ بالضرورة إلى دكة البدلاء، خاصة الصفقات الجديدة التي لم تطأ أقدامهم أرضية الملعب بعد، مثل إسلام محارب وعمرو بركات وأيمن أشرف، وإن كان الأخير هو الأقرب للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة بجانب محمد نجيب، في خط الدفاع، خاصة بعد انضمام الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة إلى صفوف المنتخب.

أيمن أشرف انضم إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي، قادمًا من سموحة، إلا أنه لم يشارك مع الفريق الأحمر حتى الآن في مباريات رسمية، ولعل نية الجهاز الفني للأهلي ظهرت جلية حينما تعاقدت مع ناشئ الفريق الأحمر لترميم دفاعات الأهلي وتعويض رحيل أحمد احجزي المعار إلى صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

أشرف، يلعب في مركز الظهير الأيسر، فقد خاض معظم مبارياته مع فريق سموحة في هذا المركز، بالإضافة إلى إجادته في مركز قلب الدفاع، ويرصد أخبار الأهلي أرقام أيمن أشرف مع سموحة فريقه السابق خلال الموسمين السابقيين في مركز قلب الدفاع:

أيمن شارك مع سموحة في 113 مباراة متنوعة ما بين دوري محلي وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، بمعد دقائق 9.586، نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

موسم 2015/2016

خاض أيمن أشرف بقميص سموحة، 25 مباراة، بمعدل دقائق 2.206 دقيقة، صنع خلالها هدفين.

لعب 6 مباريات فقط في مركز الدفاع، جاءت أمام كلًا من الأهلي وانتهت لصالح سموحة بثلاثية دون رد، بينما كانت المباراة الثانية أمام وادي دجلة وانتهت بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-0، ثم مواجهة أمام الاسماعيلي وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

ثم خسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-1، وتعادل مع دجلة بهدف لكل منهما، وتعادل أخر أمام الاسماعيلي بنتيجة 3-3.

أما في بطولة كأس مصر، فلم يشارك أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع مطلقًا.

موسم 2016/17

لعب أشرف، 22 مباراة مع سموحة، الموسم الماضي، قبل انضمامه إلى الأهلي، منها واحدة فقط في مركز الدفاع كانت أمام وادي دجلة وانتهت بالتعادل 2-2، بالإضافة إلى مباراة وحيدة في كأس مصر أمام الاسماعيلي وانتهت بفوز سموحة بنتيجة 1-0.

يتبين من الأرقام السابقة أن أيمن أشرف خاض 8 مباريات في مركز قلب الدفاع، فاز في 3 مواجهات وخسر مباراة وحيدة بينما كان التعادل شعار أربعة لقاءات أخرى.

دخل مرماه 9 أهداف في 8 مباريات، بينما حافظ على نظافة شباك فريقه في 3 مباريات فقط.