وفقًا لسكاي سبورتس.. “صلاح” ضمن أفضل 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي

مازال النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول يثبت تألقه وإبداعاته بالخارج، ليحظى بإعجاب الكثير، وتزداد شعبيته سواء على مستوى مصر أو بالدول الأوروبية.

وتم تصنيف صلاح ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، حسب استفتاء “سكاي سبورت”، حيث ضمت القائمة 50 لاعبا.

وجاء صلاح في المرتبة الخامسة خلف كل من كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) هاري كين (توتنهام الإنجليزي) ليروي ساني (مانشستر سيتي) فيرنانيدينو (مانشستر سيتي).

كما جاء موراتا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني عشر، واحتل اللاعب الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي في المرتبة الـ 33.

وذكرت منذ قليل تقارير صحفية أن نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى يريد التعاقد مع الدولى المصرى محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد التقرير الإسبانى أن ضم صلاح سيكلف الفريق 55 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة وضم اللاعب فى انتقالات يناير، ليكون بديلا للنجم البلجيكى كاراسكو المتوقع رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن صلاح قد ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم بروسيا 2018، عقب إحرازاه هدفي الفوز في مباراة الحسم أمام الكونغو، والتي انتهت بنتيجة هدفي مقابل هدف وحيد.