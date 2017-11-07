الفيفا يعاقب منتخب مصر بسبب الجماهير

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارا بمعاقبة منتخب مصر وتغريمه 20 ألف فرانك فرانك سويسري بسبب ما حدث أثناء مباراة مصر أمام الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018.

الجماهير تشعل الشماريخ احتفالا بتأهل مصر لكأس العالم

وقام بعض من الجماهير في مباراة منتخب مصر مع الكونغو والتي انتهت 2-1 لصالح الفراعنة بإشعال الشماريخ من، على سبيل الاحتفال بالتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، عقب غياب طال لمدة 28 عاما.

الفيفا يعاقب مصر بسبب احتفالات الجماهير بالشماريخ

وفرض الاتحاد الدولي عقوبة على مصر بـ20 ألف فرانك، بالإضافة إلى تحذير بسبب الشماريخ ودخول الملعب في مباراة الكونغو.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى كأس العالم بروسيا 2018، عقب الفوز في مباراة الحسم أمام الكونغو بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته، والتي تقام حاليا على ملعب استاد القاهرة لمواجهة نظيره الغاني في إطار الجولة الأخيرة للتصفيات الإفريقية لمونديال روسيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بمدينة كيب كوست.