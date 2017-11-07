الأهلي يجهز هذا اللاعب استعدادًا لمباراة دور الـ32 في كأس مصر

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تجهيز اللاعب أيمن أشرف، لقيادة خط هجوم الفريق الأحمر خلال مبارته المقبلة أمام تليفونات بني سويف، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي لإشراك اللاعب في مركز قلب الدفاع، خاصة وأنه لعب في هذا المركز خلال تواجده في صفوف سموحة، قبل عودته إلى الأهلي.

على الجانب الاخر، خضع الثنائي حسام عاشور، وأكرم توفيق، لتدريبات استشفائية، على هامش المران ،حيث أدى الثنائى تدريبات بدنية تحت اشراف، طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالفريق، بالجرى حول الملعب لمدة 30 دقيقة.

كان الفريق الأحمر، قد افتقد جهود حسام عاشور، خلال المباريات الاخيرة في دوري أبطال افريقيا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري، ليغيب عن مباراة العودة أمام النجم الساحلي في نصف نهائي أفريقيا بالإضافة إلى مباراتي النهائي أمام الوداد المغربي، بينما كان يعانى توفيق من كدمة شديدة فى الظهر.