دولييو الأهلي ينضمون إلى صفوف منتخب مصر قبل مواجهة غانا

اكتملت صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بانضمام لاعبي الأهلي الدوليين إلى معسكر الفراعنة المقام باستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة منتخب غانا يوم 12 نوفمبر المقبل، في كوماسي، في ختام منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

كان المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، قد اختار شريف إكرامي، أحمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعة، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة غانا.

كان الفريق الاحمر قد خسر مباراة النهائي أمام الوداد المغربي يوم السبت الماضي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا بهدف دون رد، ليتوج الفريق المغربي بالبطولة الافريقية للمرة الثانية في تاريخه.

كما ضم كوبر لمعسكر مباارة غانا، ثلاثي الزمالك احمد الشناوي، وطارق حامد، وعلي جبر، بالإضافة إلى 16 لاعبًا من المحترفين، انضم إليهم بعد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، وعمرو وردة، بينما تم استبعاد محمد صلاح، من أجل حصوله على راحة كافية، خاصة وأن المباراة تحصيل حاصل بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى منافسات المونديال بعد الفوز على الكونغو.