أصدر موقع “فوتبول داتا بيز” المختص في الاحصائيات، التصيف الشهر للأندية العربية والإفريقية.

وخطف فريق الترجي التونسي صدارة ترتيب الأندية الإفريقية من الأهلي الذي تراجع مركزا واحد عقب الهزيمة من الوداد المغربي.

الأهلي يسقط أمام الوداد

وسقط الأهي في فخ الهزيمة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتوج فريق الدار البيضاء باللقب الثاني في تاريخه.

الأهلي يحتل المركز الثالث عربيا

واحتل النادي الأهلي المركز الثالث عربيا خلف فريق الأهلي السعودي والترجي التونسي، والـ95 عالميا.

وجاء الزمالك في المركز الـ12 إفريقيا والـ278 عالميا؛ حيث تقدم الفريق 22 مركزا في تصنيف الشهر الحالي.

برشلونة في الصدارة

واحتل فريق برشلزنة الإسباني صدارة الترتيب برصيد 2043 متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 2039، وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث 2000 نقطة، وجاء بايرن ميونيخ الألماني في المركز الرابع برصيد 1997 نقطة.

وباريس جيرمان الفرنسي في المركز الخامس برصيد 1977 نقطة، وجاء يوفنتوس الإيطالي في المركز السادس برصيد 1961 نقطة.