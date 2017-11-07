بتروجيت يتخطى البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر

نجح فريق بتروجيت في الفوز على البنك الأهلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كاس مصر.

سجل الهدف اللاعب مصطفى شبيطة في الدقيقة 43 من عمر المباراة، لينجح الفريق البترولي في التأهل إلى دور الـ16 من منافسات المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه بتروجيت الفائز من سموحة والأوليمبي.

كما يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم، على أن تختتم مبارايات اليوم بمواجهة بين النصر والداخلية في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الزمالك سيخوض مباراته أمام المنيا يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة، على أن يلتقي الأهلي مع تليفونات بني سويف يوم الجمعة.