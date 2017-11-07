كيف احتفل الأهلي بعيد ميلاد “السوبر مان”.. محمد أبوتريكة؟

حرصت صفحة الأهلي الرسمية على تهنئة محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والفريق الأحمر السابق بعد ميلاده الـ39.

وشبهت صفحة الأهلي أبوتريكة بسوبر مان، ونشرت صورة للاعب الفريق الأحمر المعتزل علقت عليها قائلة، “هناك رجلاً عندما يُذكر اسمه يحترمه كل كبير وصغير، كل أصحاب الإنتماءات المختلفة .. هناك رجلاً امتعنا كثيراً داخل الملعب وعلمنا معنى الإنتماء والتواضع خارج الملعب .. هناك أبو تريكة. عيد ميلاد سعيد تريكة”.

أبوتريكة، حقق العديد من الإنجازات بقميص منتخب مصر والنادي الأهلي، وحصد برونزية كأس العالم للأندية باليابان، سجل ٢٣٩ هدفًا في مشواره الكروي سواء مع الفريق الأحمر أو المنتخب أو خلال مشواره الاحترافي في نادي بني ياس الاماراتي.

سجل تريكة مع الأهلي، ١٢٥ هدفًا، منها 67 في الدوري المحلي، و13 في كأس مصر والسوبر المحلي، أما في دوري أبطال أفريقيا فقد سجل 31 هدفًا، بالإضافة إلى أربعة أهداف في بطولة كأس العالم للأندية.

بينما كانت حصيلة أهداف مع المنتخب هي ٣٨ هدفًا.

تريكة يعمل الآن كمحلل فني لدي شبكة قنوات bein sports القطرية.