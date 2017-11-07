أحمد مرتضي: أرحب بانضمام غالي إلى الزمالك .. ولا أجد مبرر للهجوم عليه في السعودية

كشف أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة، عن حقيقة التفاوض مع حسام غالي، لاعب الأهلي السابق ، والحالي لنادي النصر السعودي.

وقال نجل مرتضي منصور، خلال تلفزيونية، “إنه يرحب بانضمام حسام غالي للزمالك في أي وقت ، لاسيما أنه إضافة لأي فريق بسبب خبراته”.

أحمد مرتضي منصور: غالي خير سفير للكرة المصرية

وأضاف ، ” علقت على الانتقادات التى يواجهها حسام غالي من جمهور نادي النصر السعودي، وقلت له إنه خير سفير للكرة المصرية في الدوري السعودي، ولا أجد مبرر لكم الانتقادات التي يواجهها”.

وعن شيكابالا قال: ” عليه أن يستغل هذه المرحلة بتواجده في صفوف المنتخب الوطني، ولابد ان يثبت قدراته أمام الجميع من أجل أن يتواجد في كأس العالم 2018 بروسيا”.

وتابع، ” شيكابالا يستحق مكانة أفضل كثيراً مما هو فيها الآن، فهو أفضل لاعب في مصر حالياً من وجهة نظري، أما عبد الله السعيد و صالح جمعة وعما متعب، فهم لاعبين ذو خبرات عالية وشهادتي فيهم مجروحة”.