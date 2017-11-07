بالصورة.. الكاف يهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده الـ39

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتهنئة محمد أبو تريكة، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ39 والذي يصادف اليوم.

ونشر حساب الكاف الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة لتريكة حاملًا كأس دوري أبطال إفريقيا 2013 : معلقاً: ” عيد ميلاد سعيد للأسطورة الإفريقية والعربية محمد أبوتريكة، يتم عامه الـ39 اليوم”.

أبو تريكة يتوج بدوري أبطال إفريقيا في أخر مباراة له مع الأهلي

كان محمد أبوتريكة، قد انهى مسيرته الكروية عام 2013 ، في مباراة الأهلي و أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا والتى توج بلقبها المارد الأحمر، ولم يكررها مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن محمد أبو تريكة، يعمل حالياً محلل فني في قنوات بي إن سبورتس القطرية ، كما انه حصل على العديد من الكورسات في إعداد المدير الفني.