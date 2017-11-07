أتلتيكو مدريد الإسبانى يطلب ضم الفرعون المصرى لصفوفه

كشف موقع “جول ديجيتال” الأسبانى، أن دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، يرغب فى ضم الفرعون المصرى، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، ونجم منتخب مصر خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقد أبدى دييجو سيميونى، إعجابه الشديد بمحمد صلاح، وأشاد بقدراته الفائقة وتألقه مع فريقة ليفربول خلال هذا الموسم من الدورى الإنجليزى، وأنه سجل اثنى عشر هدفا فى سبعة عشر مباراة فقط، وقيادته أيضا للمنتخب الوطنى إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .

وأوضحت التقارير الأسبانية، أن ضم محمد صلاح سيكلف أتلتيكو مدريد الإسبانى، حوالى 55 مليون يورو، وسيكون بديلا للنجم البلجيكى كاراسكو، المتوقع رحيله مطلع العام المقبل.

وقد حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب فى جولتين بدورى أبطال أوروبا، حيث أحرز 12 هدفا فى 17 مباراة مع فريقه ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح لم يشارك فى معسكر المنتخب الوطنى، ولم يتواجد فى تشكيلة مصر أمام غانا فى المباراة القادمة، حيث طلب من هيكتور كوبر، المدير الفنى، أن يمنحه راحة بسبب الإجهاد الشديد الذى يعانى منه بعد مشاركته المستمرة مع فريقه ليفربول الإنجليزى.