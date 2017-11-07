تعرف على موقف “معلول” من المشاركة مع نسور قرطاج أمام ليبيا

أكد قيس رقاز، المتحدث الإعلامي بإسم المنتخب التونسي، أن اللاعب على معلول، المحترف ضمن صفوف الأهلي المصري، بدأ فى التماثل للشفاء، بعد إصابته بإجهاد فى العضلة الخلفية.

قيس: على معلول قد يلحق بمباراة ليبيا

وقال قيس فى تصريحات خلال برنامج “نغم اف ام” الإذاعى: “إن على معلول قد خضع لجلسات تأهيلية واستشفائية، وفقا لأحدث الأجهزة، وقد يلحق بمباراة نسور قرطاج أمام ليبيا، المقرر لها السبت المقبل ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

معلول قد أصيب فى مواجهة الأهلى أمام الوداد المغربى، بذهاب نهائى دورى أبطال إفريقا، التى أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف وحيد لكل فريق.

الجدير بالذكر أ نتونس تحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 13 نقطة، تليها الكونغو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وسعى المنتخب التونسي، للفوز أو التعادل في المباراة من أجل التأهل رسميا على حساب الكونغو الديمقراطية التي تخوض في نفس الوقت مباراة أمام غينيا.