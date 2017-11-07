أكد إيهاب لهيطة، المدير الإدارى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنهم ليس لهم حق الأعتراض على تصميم القميص، الذى نفذته الشركة الالبمانية الراعية، للمشاركة به فى نهايات كأس العالم بروسيا 2018.

أيهاب لهيطة: ليس من حق اتحاد الكرة التدخل فى تصميم القميص

وقال: ” إنه لا توجد أى بنود فى التعاقد بين اتحاد الكرة والشركة الراعية تنص على حق التدخل أو المشاركة بالرأى فى تصميم القميص أو الأعتراض”.

وأضاف لهيطة أن اتحاد الكرة قد تسلم تصميم القميص قبل حسم تأهل المنتخب لكأس العالم، أى فى أبريل الماضى.

وأن الشركة الالمانية الراعية يعنيها فى المقام الأول والأخير المكسب المادى والعائد الإقتصادى من التصميم، وليس شكله، وتضع الدراسات والجدوى على هذا الأساس.

تصميم قميص المنتخب يثير غضب الجمهور

يذكر أن قد أثيرت حالة من الغضب بين الجماهير على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، منذ الساعات الأولى من الإعلان الرسمى عن تصميم القميص الذى سيشارك به المنتخب الوطنى الأول فى نهايات كأس العالم بروسيا 2018 .