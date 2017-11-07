أحمد سليمان: لن أتنازل عن أى عضو من قائمتى.. وسأصعد الأمر لرئاسة الجمهورية

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرشح المنافس أمام مرتضى منصور، أن الرئيس الحالى للنادي ليس من حقه التدخل فى أى أوراق مقدمة من المرشحين فى الانتخابات.

أحمد سليمان: لن أتنازل عن أى عضو من قائمتى

قال سليمان فى تصريحات عبر برنامج “من الاخر” الإذاعى: “أن مايفعله مرتضى هو بمؤازرة وموافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة.

وأضاف، مرشح الزمالك، سأصعد الأمر إلى رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بسبب إهانته المستمرة لرموز ونجوم محترمون بنادى الزمالك”.

وتابع، عندما ترشحت قائمتى الإنتخابية وقفنا فردًا فردًا للتقدم بأوراقنا، عكس قائمة مرتضى منصور التي التقطت صورًا وهي تقدم أوراقها دفعة واحدة”.

سليمان: مرتضى سيأخذ النادى لحسابه

أكد أحمد سليمان، أن مرتضى منصور يهاجمه باستمرار ولم يسلم منه الفترة السابقة، هاني العتال المرشح على مقعد النائب، وذلك لأنه اعتاد أن تقام الإنتخابات خارج النادى فيعتمد على تعليق اللافتات، ونشر السماعات فى كل مكان ليحصل على الأصوات من أجل أن يفوز.