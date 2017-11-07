عضو الأهلي: لن نشارك فى كأس العالم للأندية”يد”

أكد مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، أن فريق كرة اليد ، لن يشارك في كأس العالم للأندية ، والتى ستستضفها دولة قطر، في حال تتويج الفريق بالقب كأس السوبر الإفريقيى.

مروان هشام: سنثبت على موقفنا تجاه قطر

وقال هشام فى تصريحات عبر برنامج “استاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة: “أن هذه ليست المرة الأولى التى نرفض فيها المشاركة فى بطولة تقام على الأراضى القطرية، مؤكدا أننا سنثبت على موقفنا تجاهها”.

وتابع قائلا: “تم إرسال ملف الإستضافة إلى النادى الأهلى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة اليد، وقد بدأنا التنسيق لإستضافة كأس السوبر وأيضاً كأس الكؤوس الإفريقية”.

الأهلى فى مواجهة الزمالك فى نهائى السوبر الافريقى

من المقرر أن يواجة فريق الزمالك لكرة اليد غريمه التقليدى الأهلى، فى بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد أن فاز الأول على نظيره الترجى التونسى، وتوج بلقب البطولة الإفريقية، فى المباراة التى أقيمت في مدينة الحمامات بتونس.