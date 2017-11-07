تليفونات بني سويف ترفض طلب الاهلي.. تعرف على السبب

تقدم مسؤولو النادى الأهلى بطلب إلي نادى تليفونات بنى سويف، بشأن نقل المباراة التى تجمع الفريقين الجمعة المقبلة، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة، بدلا من بتروسبورت.

مسئولى تليفونات بنى سويف يرفضوا نقل المباراة لاستاد القاهرة

ورفض مسؤولو نادى تليفونات بنى سويف ، نقل المباراة من استاد بتروسبورت إلي القاهرة، وتمسكوا بإقامتها عليه.

وقال أحمد سعد، المشرف العام على الكرة بتليفونات بنى سويف، إننا لم نوافق على طلب الأهلى بلعب المباراة على استاد القاهرة، ولم نخطر الجبلاية بأى موافقة لنقلها من ملعب بتروسبورت.

يذكر أن مواجهة الأهلى مع تليفونات بنى سويف، هى الأولى للأحمر فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والمحدد إقامتها يوم الجمعة القادم.

الأهلى قد خسر لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما تعادل أمام الوداد المغربي ، بهدف لمثله، في برج العرب بالإسكندرية، ثم تلقى الهزيمة في مباراة الإياب التى جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بهدف دون رد.