خشبة: الأسيوطى يؤدى بشكل جيد فى الدورى.. وسنحقق شىء الفترة المقبلة - اخبار الاهلي

أكد هادى خشبة، مدير الكرة بالنادى الأسيوطى، أنه سعيد بالإنضمام لهذا الفريق، مشيراً إلى أن الفريق يؤدى بشكل جيد فى الدورى المصرى.

وقال خشبة فى تصريحات خلال برنامج “استاد الهدف” عبر إذاعة الشباب والرياضة: “أن الأسيوطى يمتلك جهاز فنى محترم ومحترف، ولي كل الشرف بالإنضمام له، وأتمنى تقديم شىء جيد الفترة المقبلة، يليق بالكرة المصرية”.

خشبة: لائحة الأسيوطى جيدة ومتزنة

وأشار إلى أن لائحة الأسيوطى متزنة وكل ما فيها جيد، وبها حوافز ومكافأت للاعبين، وأيضا عقوبات لأى شخص يخرج عن القواعد المحددة، فلا أريد تعديلها، وإن وجد أى شىء سنسعي لتطويره الفترة القادمة”.

وتم تعيين هادى خشبة، مديراً للكرة فى نادى الأسيوطى منذ أيام، وسبق وأن تم تعينه مديراً للكرة بالنادى الأهلى، ورحل فى عام 2014 وحل خلفاً له علاء عبد الصادق.