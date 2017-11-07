كشف محمد وهبة، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن حقيقة تفاوض إدارة الدراويش، مع عماد متعب ، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وقال وهبة خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” إن الإدارة حالية لا تفكر سوى في مباريات الدوري، وبعد ذلك ستفكر في احتياجات الفريق خلال الانتقالات الشتوية في يناير”.

وهبة: متعب إضافة لأي فريق

وأضاف ، ” لم نرسل أي خطاب رسمي لإدارة القلعة الحمراء بشأن انضمام متعب للدراويش، ولكن مما لاشك فيه متعب من اللاعبين الأبرز في تاريخ الكرة المصرية وأي ناد يتمني نضمامه إليه”.

وتابع، ” جلست مع ديسابر ، المدير الفني للفريق، قبل إنطلاق الموسم، وقال لنا سنركز في أوي 8 مباريات في الدوري، ونسعي لإعتلاء قمة جدول الترتيب وقد كان بالفعل”.

الإسماعيلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، ويأتي خلفه المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.