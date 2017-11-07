الإسماعيلى يطالب بنقل مباراته أمام الأهلى إلى السويس

أكد محمد وهبة، المدرب العام لنادى الإسماعيلى، أن سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسى للفريق، لديه خبرات كبيره، وأنه سيضيف للدراويش الكثير، وكان فى بداية الأمر متحفز لأنه لا يعرفنا ولكن بعد ذلك بدأ التعاون بيننا وأصبح الأمر سهلا.

وهبة: الأيام المقبلة تشهد عقد جلسة مع الفرنسى وابراهيم عثمان

وصرح وهبه، خلال برنامج “استاد الهدف” عبر إذاعة الشباب والرياضة: ” ما تردد حول انعقاد جلسة مع المهندس ابراهيم عثمان، والمدير الفنى الفرنسى غير صحيح، فلم تعقد بعد، ولكن سيتحدد لها خلال الأيام المقبلة لطرح احتياجات الفريق”.

وقال: ” إن عدد اللاعبين الكبير المتواجد فى قوائم الفرق، والذى يزيد عن خمسة وثلاثون لاعبا، وذلك يرهق الجهاز الإدارى والفنى كثيرا”.

وأضاف، أنه لم يحدث أى تواصل مع عماد متعب مهاجم النادى الأهلى حتى الأن، ولكنه لاعب كبير وإضافة لأى فريق ينضم لصفوفه.

وأشار إلى أن تشكيلة الفريق فى كأس مصر لا تتغير، وإن كان سيحدث فيها بعض التغيرات الطفيفة، أنها مبارايات خادعة ولا نريد المجازفة.

وهبة يطلب نقل مباراة الإسماعيلى أمام الأهلى

وتقدم وهبه بطلب خلال برنامج “استاد الهدف” عبر اذاعة الشباب والرياضة، بنقل مباراة الدراويش أمام الأهلى إلى ملعب السويس، لاسيما وأن الإسماعيلى سيخوض مباراة أمام طنطا، وبعدها بأربعة أيم سيواجه الأحمر، والسفر بريا يستغرق من أربعة إلى خمسة ساعات، وهذا يرهق اللاعبين.